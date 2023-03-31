Учёные обнаружили "обедающую" галактику

Учёные впервые получили изображение потока холодного молекулярного газа, "текущего" за пределами галактик. Об этом говорится в статье, размещённой в журнале Science.

Поток холодного газа, питающий галактику. Фото © B. Emonts (NRAO/AUI/NSF)

Учёные давно полагали, что в космосе образуются холодные потоки газов, которые иногда могут попадать в галактики и питать их, помогая с образованием звёзд. Но доказать это было достаточно сложно из-за низкой температуры потоков — они слабо излучают и их трудно заметить.

Теперь же учёные из разных стран смогли найти поток, который питает галактику 4C 41.17. Наблюдение было выполнено с использованием миллиметрового телескопа ALMA в Чили. Астрономы рассказали, что обнаруженный поток состоит из углерода, при этом его длина превышает полмиллиона световых лет. Однако откуда он проистекает, специалисты пока сказать не могут.

Астрономы собираются продолжить исследование, но уже используя радиотелескоп Very Large Array, — это устройство поможет выявить следы угарного газа в потоке. Также специалисты планируют зафиксировать ключевые признаки, позволяющие обнаруживать подобные потоки и создавать модель аккреции этого газа в галактиках.