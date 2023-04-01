Историк рассказал, как развлекались в День дурака москвичи во времена царской России

В День дурака москвичи во времена царской России обменивались смешными стихами, весёлыми открытками и забавными вещицами. Причём последние можно было купить в магазине, который находился на углу Большой Дмитровки и Столешникова переулка и назывался "Заграничные новости. Фокусы и шутки". Об этом в статье для "Мосленты" рассказал историк и журналист Валерий Бурт.

"Там, в частности, продавались маски, кривые зеркала, шутовские колпаки, "шапки-невидимки". Успехом пользовались чесательный и чихательный порошки для развлечения в гостях и чтобы повеселить гостей у себя дома", — отметил он.

Там же продавались маленькие чёрные бутылочки, к которым прилагались так называемые бутафорские лужицы, сделанные из жести и покрытые чёрным лаком. Эти чернила выливались на скатерти в гостях забавы ради. Ещё москвичи любили шутку с рыжим прусаком, брошенным на колени одной из девушек. В результате оказывалось, что это не таракан, а игрушка.

Принимали участие в празднике День смеха также газеты и журналы. Корреспонденты писали про аэроплан, спустившийся на Театральную площадь, о сигналах, которые были приняты с Марса, и даже об исчезновении с небосклона кометы Галлея — различные выдумки, чтобы рассмешить читателей.