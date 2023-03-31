Опрос показал, сколько россиян собираются "оторваться" в День дурака

Большинство россиян (около 70%) заявили, что им сложно придумать хорошую шутку, поэтому они не собираются никого разыгрывать в День смеха, 1 апреля. Об этом говорится в результатах опроса телемедицинского сервиса "Доктис", сообщает "Газета.ru".

А 26% опрошенных будут традиционно разыгрывать семью и друзей, при этом 4% намерены шутить на работе. Кроме того, 67% респондентов уверены, что в офисе уместны насмешки лишь в коллективе друзей, а практически 30% считают, что шутить с коллегами можно независимо от должности и статуса.

Около 65% россиян отметили, что не обижаются, когда над ними смеются. Некоторые опрошенные выступили против чёрного юмора, шуток на сексуальные темы и анекдотов с ненормативной лексикой. Лишь 3% участников исследования не видят ограничений в этом вопросе. Между тем 31% россиян сталкивался с проблемами из-за неудачной шутки дома или на работе.