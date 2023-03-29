Большинству россиян оказались по нраву шутки над ними 1 апреля

К шуткам и розыгрышам 1 апреля многие относятся по-разному. Однако большинство россиян всё же воспринимают их положительно. Такие результаты показало исследование агентства Mediacom.Expert, результаты которого приводит "Газета.ru".

Так, 63% участников опроса заявили, что им нравятся подколы в этот день, 25% воспринимают их нейтрально и лишь 12% относятся к ним негативно. Абсолютное большинство (89%) хоть раз подшучивают над близкими или друзьями. А вот 11% признались, что хотят сохранять серьёзность в День смеха.

В этом году 1 апреля подшутить или разыграть друзей и близких намерены 63% опрошенных, остальные 37% делать этого не собираются. Кроме того, больше половины респондентов (61%) отметили, что иногда становятся объектом шуток в этот день, ещё с 32% такое тоже случается, однако редко. Только 7% заявили, что над ними никогда не подшучивают. При этом многим (74%) нравится, как над ними подшучивают в этот день. Около четверти (22%) скорее не довольны этим, а 4% возмущены шутками над ними.

В топ-5 самых популярных традиционных шуток в День смеха вошли прикол с "белой спиной" (21%), телефонный розыгрыш (15%), вызов к начальству (5%), грязь на лице (5%), происшествие с автомобилем, например розыгрыш с угоном (5%).