Лайфхак от смехотерапевта: Как заставить мозг вырабатывать гормоны счастья

Россияне готовятся отмечать 1 апреля — День смеха, который также известен как День дурака. Тот самый праздник, когда так и тянет кого-то разыграть и сыпать шутками. Смехотерапевт Анна Любомская напомнила, что смеяться (хотя бы улыбаться) надо всё же почаще.

По её словам, смех снижает уровень гормонов стресса в крови и увеличивает выработку гормонов счастья, что научно уже доказано. Всего 17 минут смеха способны продлить жизнь человека на год, утверждает Любомская.

"Доказано, что для мозга нет разницы, искусственный смех или естественный. Гормоны радости, которые вырабатываются, и иммунная защита одинаковы и в том и другом случае", — рассказала специалист в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Поэтому при чьей-то неудачной шутке можно не стесняясь похохотать "из вежливости". Мозг всё равно переключится, и настроение поднимется автоматически. Искусственный смех исправит ситуацию и в моменты, когда на душе просто тоскливо. Также эксперт поделилась полезным упражнением для улучшения настроения.

"Нужно встать перед зеркалом, начать поднимать и опускать брови, в то же время растягивать губы в улыбке. Такая техника поможет накачать мышцы лица", — объяснила Любомская.