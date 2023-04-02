Энтони Джошуа одержал победу в первом бою после двух поражений от Усика

Британский боксёр Энтони Джошуа выиграл бой, который стал первым после двух поражений подряд от украинского спортсмена Александра Усика. Встреча с американцем Джермейном Франклином в супертяжёлой весовой категории прошла в Лондоне и длилась12 раундов.

Победу Джошуа одержал по решению судей. Теперь у него 25 побед (22 нокаутом) и три поражения. Франклин же потерпел второе поражение при 21 победе (14 нокаутом).