Звёздная пыль: Карта стран, куда сбежали российские артисты и блогеры
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1 апреля, 22:58

Энтони Джошуа одержал победу в первом бою после двух поражений от Усика

Британский боксёр Энтони Джошуа выиграл бой, который стал первым после двух поражений подряд от украинского спортсмена Александра Усика. Встреча с американцем Джермейном Франклином в супертяжёлой весовой категории прошла в Лондоне и длилась12 раундов.

Победу Джошуа одержал по решению судей. Теперь у него 25 побед (22 нокаутом) и три поражения. Франклин же потерпел второе поражение при 21 победе (14 нокаутом).

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Последняя встреча с Усиком прошла в августе прошлого года. Тогда украинский боксёр одержал победу и защитил титул чемпиона мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

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ТАСС / Hassan Ammar

Анатолий Симоненко
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