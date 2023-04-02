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1 апреля, 23:38

"Кажется глупым решением": Британского депутата возмутило отношение Байдена к коронации Карла III

Британского депутата Сили возмутил отказ Байдена посетить коронацию Карла III

Если президент США Джо Байден действительно не намерен посетить коронацию британского короля Карла III, это глупое решение. С таким заявлением выступил британский депутат-консерватор из Спецкомитета по иностранным делам Боб Сили.

По его мнению, Байдену нужно пересмотреть свой график, ведь подобные события случаются "раз в жизни", поэтому коронацию Карла III лидеру США нельзя пропускать.

"Если бы я был президентом Соединённых Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии — тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением", — подчеркнул Сили.

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Напомним, ранее СМИ выяснили, что Байден не приедет на коронацию короля Великобритании Карла III, которая пройдёт в Лондоне в мае. Якобы он устаёт от дальних поездок. Однако это не помешает лидеру США посетить в апреле Ирландию.

Обложка ©

Flickr / The White House

Анатолий Симоненко
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