"Кажется глупым решением": Британского депутата возмутило отношение Байдена к коронации Карла III

Если президент США Джо Байден действительно не намерен посетить коронацию британского короля Карла III, это глупое решение. С таким заявлением выступил британский депутат-консерватор из Спецкомитета по иностранным делам Боб Сили.

По его мнению, Байдену нужно пересмотреть свой график, ведь подобные события случаются "раз в жизни", поэтому коронацию Карла III лидеру США нельзя пропускать.

"Если бы я был президентом Соединённых Штатов, я бы посетил коронацию короля Англии — тут двух вариантов быть не может. Это просто кажется глупым решением", — подчеркнул Сили.