Власти Украины начали принудительно вывозить детей из Славянска
"Укринформ": Власти Украины начали принудительно эвакуировать детей из Славянска
Из Славянска, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, начали принудительно вывозить детей. Об этом сообщает агентство "Укринформ".
Согласно его информации, местная военно-гражданская администрация решила принудительно эвакуировать детей, находящихся под опекой и попечительством.
"Опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки, а в случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства и детей эвакуируют принудительно", — говорится в материале.
По данным "Укринформа", в Славянске остаётся 23 семьи с сиротами или детьми, родители которых лишены прав по воспитанию. Подобные меры власти Украины принимали и в других городах Донбасса, в том числе в Угледаре, Часове Яре, частично в Авдеевке и Северске.
Как писал ранее Лайф, в ЕК признали, что украинские женщины и дети в ЕС могут попасть в секс-рабство. Такой информацией член Еврокомиссии Ильва Юханссон поделилась во время беседы с пранкерами Вованом и Лексусом, думая, что общается с мэром Киева Виталием Кличко.
ТАСС / AP / David Goldman