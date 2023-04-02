Власти Украины начали принудительно вывозить детей из Славянска

Из Славянска, который находится на подконтрольной Киеву территории Донецкой Народной Республики, начали принудительно вывозить детей. Об этом сообщает агентство "Укринформ".

Согласно его информации, местная военно-гражданская администрация решила принудительно эвакуировать детей, находящихся под опекой и попечительством.

"Опекунам необходимо выехать за пределы Донецкой области в кратчайшие сроки, а в случае отказа они будут лишены обязанностей опеки или попечительства и детей эвакуируют принудительно", — говорится в материале.

По данным "Укринформа", в Славянске остаётся 23 семьи с сиротами или детьми, родители которых лишены прав по воспитанию. Подобные меры власти Украины принимали и в других городах Донбасса, в том числе в Угледаре, Часове Яре, частично в Авдеевке и Северске.