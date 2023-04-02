Три британца находятся под стражей в Афганистане

В Афганистане под стражей находятся три гражданина Великобритании. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По его данным, британца Кевина Корнуэлла и ещё одного неназванного гражданина Соединённого Королевства задержали в январе. Газета Telegraph со ссылкой на европейского чиновника утверждает, что третий британец Майлз Раутледж был задержан талибами* 2 марта вместе с двумя гражданами Польши.

Корнуэлла обвиняют в том, что в сейфе его номера отеля якобы хранилось незаконное оружие, но его семья сообщила, что на оружие была выдана лицензия. В МИД Британии заявили, что прилагают все усилия, чтобы обеспечить консульский доступ к задержанным в Афганистане гражданам.

Ранее сообщалось, что на всей территории Афганистана запретили выращивать марихуану. Судам предписано наказывать правонарушителей по законам шариата.