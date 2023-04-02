Названо условие, при котором Запад откажется от поддержки Украины
AP: Запад перестанет помогать Украине, если не будет прогресса с предоставленным оружием
Западные страны перестанут поддерживать Украину, если ВСУ не добьются прогресса на фронте с предоставленным им вооружением. Об этом сообщает The Associated Press.
"Если Киеву не удастся добиться прогресса на поле боя со своим оружием, поставляемым Западом, союзники могут не захотеть отправлять ему больше дорогостоящей техники", — говорится в публикации.
Как отметил директор программы по России и Евразии лондонского аналитического центра Chatham House Джеймс Никси, вероятность того, что это произойдёт, очень высока. По его словам, поражение Украины будет иметь глобальные последствия, а такая вещь, как европейская безопасность в нынешнем её понимании, и вовсе исчезнет.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад будет готов к переговорам по Украине при провале контрнаступления ВСУ. По его словам, это касается в том числе и США.
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