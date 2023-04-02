Эксперт Малинин: Россия и Белоруссия сохраняют идентичность, а Украина её теряет

Украина и Белоруссия определили по-разному свой внешнеполитический курс, и результаты уже видны. Это отметил в интервью Лайфу в День единения народов России и Белоруссии учредитель АНО "Центр международного взаимодействия и сотрудничества", член экспертного клуба "Дигория" Алексей Малинин.

"Белоруссия стремилась к построению Союзного государства с Россией, которое было бы основано на принципах взаимовыгодности, равноправия. Знаете, наверное, взаимовыгодность — ключевой фактор, причём в нём нет абсолютно ничего плохого. Действительно, и Россия, и Белоруссия выигрывают от построения Союзного государства, и мы это все понимаем", — сказал он.

В результате участники Союзного государства активно развивают партнёрство в различных сферах, включая сельскохозяйственную, энергетическую, транспортную, а также некоммерческие секторы вроде молодёжной политики. Малинин сравнил это сотрудничество с дорогой с двусторонним движением, говоря о высокой степени конструктивности и плодотворности.

"При этом сохраняется идентичность обеих стран: и России, и Белоруссии. Мы всячески боремся за сохранение своей исторической памяти, за то, чтобы никто не мог искажать наш вклад в мировую историю, если мы идём таким движением. Украина в попытках стать частью западного мира то ли не заметила, то ли просто смирилась с тем, что стала сателлитом США, Великобритании и других лидеров этого самого коллективного Запада", — отметил Алексей Малинин.

Он добавил, что Украине по сути "пытаются придумать какую-то новую историю", а сама она "как будто бы пытается показать всем, что мы вот скоро станем частью Евросоюза, частью НАТО станем такими же важными, как, скажем, Турция, Великобритания или Франция".

По мнению Малинина, возможно, Украина забыла или смирилась с тем, что ей приходится ориентироваться на капиталистический мир, привыкший жить по правилам бизнеса. Если в неё сейчас инвестируют, то это, скорее всего, безвозвратно. При этом инвестор в какой-то момент захочет увидеть дивиденды и заставит Киев расплачиваться.