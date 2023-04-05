Больше не властелин колец: Загадочная аномалия в атмосфере Сатурна встревожила учёных Данные практически всех космических зондов, запущенных к шестой планете, показывают одно и то же странное явление. 4 апреля, 23:40 Обложка © Freepik / Wirestock

На этом видео — последние кадры межпланетной станции "Кассини". Они сняты всего за несколько часов до того, как она вошла в плотные слои атмосферы Сатурна и сгорела в них полностью. Это было в сентябре 2017 года. Зонд летал вокруг газового гиганта без малого 20 лет, а на прощание больше двух десятков раз нырнул в верхние слои его атмосферы. В начале второй минуты ролика — самый последний кадр. Конечно, это уже низко под кольцами Сатурна. Уже видны облака.

Последние кадры, снятые возле Сатурна межпланетной станцией "Кассини" в 2017 году. Видео NASA

Планетологи до сих пор продолжают изучать наследие "Кассини", но им уже удалось понять, что нечто постоянно подогревает верхние слои атмосферы Сатурна, а от Солнца он слишком далеко, чтобы нагрев можно было объяснить воздействием светила. Учёные прекрасно помнят, что ещё знаменитые космические зонды "Вояджер" зафиксировали, что над Сатурном должно быть довольно много так называемого атомарного водорода, то есть не в виде молекул, а отдельными атомами. Это было понятно по особому ультрафиолетовому излучению, которое от них идёт. И те же американские аппараты сообщили, что в целом температура в атмосфере газового гиганта повышается по мере погружения в неё.

То есть чем выше, тем должно быть холоднее. Но теперь выясняется, что на самом верху подозрительно тепло, потому что ультрафиолетового излучения гораздо больше, чем должно быть по расчётам, то есть откуда-то берётся "лишний" ультрафиолет. Значит, откуда-то берётся "лишний" водород.

Вообще, атмосфера Сатурна, так же как и он сам, процентов на 95 состоит из водорода. Остальное — гелий, метан, аммиак, этан и прочие небольшие добавки. Поскольку планета газовая, то довольно трудно обозначить границу, где заканчивается Сатурн и начинается атмосфера. Основные облачные слои располагаются в пределах ближайших сотен километров от планеты, а над ними возвышается ионосфера — самый верхний уровень уже разреженного вещества, где солнечное излучение постоянно бомбардирует атомы и выбивает из них электроны, то есть превращает в ионы — заряженные частицы. И чем больше этих частиц, тем больше нагревается верхняя атмосфера.

Межпланетная станция "Кассини". Фото © Shutterstock

Но самое интересное, что эта верхняя атмосфера, можно сказать, плавно переходит в кольца Сатурна. Во всяком случае, постоянно с ними взаимодействует. Как известно, кольца эти в основном состоят изо льда. Впрочем, не полностью. Ближайшее кольцо — D — начинается на высоте примерно семи тысяч километров. Его практически не видно. По крайней мере, по сравнению со всеми остальными. И, как установили учёные ещё несколько лет назад, в пространстве между этим кольцом и Сатурном происходит удивительное явление — "кольцевой дождь". Ежесекундно из D-кольца в атмосферу Сатурна обрушиваются десятки тонн глыб. Они-то и считаются теперь главными подозреваемыми по делу о странном перегреве. Рассматривали, правда, версию, что вода на Сатурн поступает с его спутника Энцелада: он покрыт льдом, и из него бьют гейзеры, практически фонтаны. Но всё-таки решили, что эти фонтаны вряд ли могут быть поставщиками такого изобилия "лишнего" водорода.

Авторы Адель Романенкова