КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в нападении на её посольство в Испании
Посольство КНДР в Испании требует от США задержать и выдать американских граждан, обвиняемых в нападении на северокорейское диппредставительство в Мадриде в 2019 году. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
"США следует принести официальные извинения и возместить убытки за нападение на Посольство КНДР в Испании, арестовать и немедленно передать всех преступников, причастных к инциденту", — говорится в заявлении.
Промежуточное расследование испанских властей показало, что в 2019-м более десяти американских граждан проникли на территорию дипмиссии, украли документы и передали их ФБР. Мадрид потребовал от Вашингтона задержать и выдать бежавших на родину фигурантов дела.
Напомним, всё произошло в феврале 2019 года. Злоумышленники несколько часов удерживали людей в здании дипмиссии, нескольких человек избили. Временному поверенному в делах КНДР надели на голову мешок и связали руки после того, как он заявил, что "не предаст свою страну". Ответственность за произошедшее взяла на себя группировка "Свободный Чосон", которая ранее была известна под названием "Гражданская оборона Чхоллима". Власти КНДР назвали произошедшее терактом.
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