КНДР потребовала от США выдать подозреваемых в нападении на её посольство в Испании

Посольство КНДР в Испании требует от США задержать и выдать американских граждан, обвиняемых в нападении на северокорейское диппредставительство в Мадриде в 2019 году. Об этом пишет Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"США следует принести официальные извинения и возместить убытки за нападение на Посольство КНДР в Испании, арестовать и немедленно передать всех преступников, причастных к инциденту", — говорится в заявлении.

Промежуточное расследование испанских властей показало, что в 2019-м более десяти американских граждан проникли на территорию дипмиссии, украли документы и передали их ФБР. Мадрид потребовал от Вашингтона задержать и выдать бежавших на родину фигурантов дела.