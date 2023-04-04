Путин анонсировал продолжение программы переселения из ветхого жилья
Программа переселения из ветхого жилья будет продолжена, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.
Глава государства уточнил, что программа коснётся аварийного жилья, которое признано таковым с 2017 по 2022 год.
Владимир Путин уже не раз поднимал проблему расселения граждан из ветхого жилья. Он подчёркивал, что нужно закрыть эту "позорную страницу" и вытащить людей из трущоб.
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LIFE / Павел Баранов