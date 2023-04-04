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4 апреля, 08:53

Путин анонсировал продолжение программы переселения из ветхого жилья

Программа переселения из ветхого жилья будет продолжена, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.

Глава государства уточнил, что программа коснётся аварийного жилья, которое признано таковым с 2017 по 2022 год.

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Лайф публикует видео экскурсии Путина по заводу "Тулажелдормаш"

Владимир Путин уже не раз поднимал проблему расселения граждан из ветхого жилья. Он подчёркивал, что нужно закрыть эту "позорную страницу" и вытащить людей из трущоб.

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LIFE / Павел Баранов

Александр Юнашев
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