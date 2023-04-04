Путин анонсировал продолжение программы переселения из ветхого жилья

Программа переселения из ветхого жилья будет продолжена, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе общения с рабочими завода "Тулажелдормаш" в Тульской области.

Глава государства уточнил, что программа коснётся аварийного жилья, которое признано таковым с 2017 по 2022 год.