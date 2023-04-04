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4 апреля, 09:52

Шойгу заявил, что время нахождения призывников на сборных пунктах сведено к минимуму

Нахождение призывников на сборных пунктах в ходе весенней призывной кампании сведено к минимуму. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил страны.

"Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", сообщил глава военного ведомства.

Сведения о новобранцах, по словам Шойгу, направляются в воинские части в электронной форме. Благодаря этому они "оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия".

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Напомним, что с 1 апреля в России начался призыв на срочную службу в вооружённые силы. В армию призовут 147 тысяч человек, не находящихся в запасе. В зону специальной военной операции они направлены не будут. Призывная кампания продлится до 15 июля. Традиционно большая часть новобранцев будет направлена для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот.

Обложка ©

vk.com / Министерство обороны / Иосиф Зальцман

Марина Калегина
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