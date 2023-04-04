Шойгу заявил, что время нахождения призывников на сборных пунктах сведено к минимуму

Нахождение призывников на сборных пунктах в ходе весенней призывной кампании сведено к минимуму. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил страны.

"Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", — сообщил глава военного ведомства.

Сведения о новобранцах, по словам Шойгу, направляются в воинские части в электронной форме. Благодаря этому они "оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия".