Шойгу заявил, что время нахождения призывников на сборных пунктах сведено к минимуму
Нахождение призывников на сборных пунктах в ходе весенней призывной кампании сведено к минимуму. Об этом заявил во вторник министр обороны Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании с руководящим составом вооружённых сил страны.
"Воинские команды формируются для отправки к месту службы в автоматизированном режиме, что сводит к минимуму время нахождения молодого пополнения на сборных пунктах", — сообщил глава военного ведомства.
Сведения о новобранцах, по словам Шойгу, направляются в воинские части в электронной форме. Благодаря этому они "оперативно зачисляются в списки и становятся на все виды довольствия".
Напомним, что с 1 апреля в России начался призыв на срочную службу в вооружённые силы. В армию призовут 147 тысяч человек, не находящихся в запасе. В зону специальной военной операции они направлены не будут. Призывная кампания продлится до 15 июля. Традиционно большая часть новобранцев будет направлена для прохождения службы в Сухопутные войска и Военно-морской флот.