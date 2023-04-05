Откуда прибыли: Налоговая начала проверять покупки россиян Что делать, если пришло уведомление посетить налоговую и дать пояснение по своим расходам. 4 апреля, 23:40 В инспекции Федеральной налоговой службы РФ. Фото © ТАСС / Антон Вергун

В марте некоторые россияне стали получать приглашения посетить налоговый орган. Как правило, "письма счастья" присылают тем, кто в прошлом году приобрёл автомобили, недвижимость либо несколько раз выезжал за границу на отдых. Налоговики предлагают доказать происхождение потраченных денег, а в случае отсутствия доказательств — уплатить налог, который инспекторы Федеральной налоговой службы (ФНС) в этом случае имеют право доначислить расчётным путем.

Какие расходы интересуют налоговиков

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Москвичка Марина работает госслужащей, и её очень удивило уведомление от районной налоговой инспекции с предложением прийти на беседу относительно исполнения налогового законодательства. Девушка, зная, что все налоги с её зарплаты работодатель отчисляет исправно, пришла в ИНФНС, где от неё потребовали объяснений о всех источниках доходов. Причину своего интереса инспектор пояснил тем, что суммарные расходные операции по банковским счетам Марины за прошлый год превысили на 700 тыс. рублей зарплату, выплаченную ей работодателем. Девушка тут же заявила, что, вероятно, эта сумма сложилась из тех денег, которые в течение года давал ей муж на покупки, но инспектор намекнул, что у мужа Марины тоже зафиксировано превышение расходов над официальными доходами и его вызов — это следующий этап. Поэтому девушке предложили добровольно оплатить доначисленный налог —91 тыс. рублей и штраф — 18,2 тыс. рублей, объяснив, что иначе эти суммы будут взысканы через суд, но к ним добавятся пени за просрочку и ещё один штраф за несданную декларацию. Так как никаких документов о происхождении денег по выявленным ФНС тратам у москвички не было, она предпочла оплатить все налоговые требования.

— В ФНС уже давно попадают все данные от ГИБДД и Росреестра о покупках недвижимости и авто. Кроме того, банки в автоматическом режиме шлют налоговикам свою отчётность о крупных транзакциях, и если траты гражданина превышают его задекларированные доходы, то основания для вопросов есть, — напоминает депутат Госдумы, член Комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин. — Закон разрешает ФНС запросить документы и уточнить декларации, и, хотя всё можно потребовать дистанционно, некоторые территориальные подразделения предпочитают личное общение с налогоплательщиком. Расчёт на то, что так проще выявить нестыковки, особенно если у инспектора есть подозрения о наличии у человека незадекларированных доходов.

Можно ли не ходить на встречу с налоговиками

Фото © ТАСС / Антон Вергун

Порядок вызова налогоплательщика отдельными правилами не регламентирован, однако специалисты советуют прежде всего обратить внимание на то, как оформлен этот самый вызов. Если документ называется "повестка", то это значит, что в случае неявки в налоговый орган и (или) отказа от дачи показаний без уважительной причины могут назначить штраф 3000 руб. Однако в случаях, если ФНС интересуется пояснениями о доходах, которые могут обосновать дорогостоящие покупки, чаще всего присылают уведомление.

И в случае повестки, и при уведомлении неявка в налоговый орган может рассматриваться как административное правонарушение , за которое предусмотрен штраф в размере до 1000 рублей. Однако все санкции возможны, только если послание от налоговой было направлено заказным письмом по почте или оператора электронного документооборота через МФЦ либо через личный кабинет налогоплательщика.

— Налоговая регулярно пытается выявить самозанятых, которые не платят налог на предпринимательскую деятельность (НПД) и тех, кто работает неофициально, — рассказывает Петр Гусятников, старший управляющий партнер юридической компании PG Partners. — При этом ФНС имеет право потребовать объяснений от любого плательщика налогов (статьи 31 и 90 Налогового кодекса РФ. — Прим. Лайфа), поэтому письма от налоговиков лучше не игнорировать. Кроме того, пообщаться с представителями ФНС стоит хотя бы для того, чтобы понять суть претензий и не лишать себя возможности защищаться, ведь в случае неявки налоговая может на своё усмотрение доначислять налог, пени и штрафы. Если дело серьёзное, можно взять с собой в налоговую адвоката.

Каких ошибок лучше избежать при визите в налоговую

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Если вы получили уведомление или повестку, то желательно заранее разобраться, что именно хочет от вас инспектор. Иногда это очевидно прямо из текста послания. Специалисты советуют взять с собой в ФНС заранее подготовленный письменный ответ на возможные претензии. Само собой, к своим объяснениям нужно приложить все документы, подтверждающие изложенные в ответе доводы.

— При наличии у гражданина официального источника доходов — будь то трудовой договор или предпринимательская деятельность — вопросы налоговиков могут быть сняты, если предоставить информацию о наличии накоплений либо подарков в виде денег от родственников, конечно, надо иметь в виду, что эта информация будет проверяться, — рекомендует Петр Гусятников.

При этом эксперт рекомендует хранить как минимум четыре года все документы о поступлении и расходовании денежных средств на личных счетах, чеки и договоры на дорогостоящие покупки. Так как эти бумаги могут быть приняты в ФНС в качестве подтверждения источника средств.

С этим согласен и адвокат Московской областной коллегии адвокатов Богдан Леськив, который утверждает, что при общении с налоговиками не стоит забывать об их возможностях сравнивать информацию.

— В некоторых случаях ФНС может заинтересоваться обычными на первый взгляд фактами. Существует практика, когда налоговики как бы между делом спрашивают у граждан, в какие периоды они находились на отдыхе за границей и не делали трат в РФ. А после поднимался вопрос, откуда взялись средства на организацию частого дорогостоящего отдыха.

Для справки: в 2022 году ФНС увеличила количество проверок на 25%, а сумма доначислений налогов в бюджет возросла на 81%

Приходилось ли вам давать объяснения налоговикам? 0 Да, они требовали уточнить декларацию и доплатить Да, вызывали на беседу, но санкций не было Нет, меня никогда не вызывали

Авторы Максим Греков