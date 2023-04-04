Российский спортсмен перенёс инфекцию-убийцу, которая превращает человека в овощ
Скелетонист Трегубов перенёс смертельно опасную инфекцию — менингоэнцефалит
28-летний Никита Трегубов — серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года. Фото © ТАСС / AP / Roman Koksarov
Известный российский скелетонист, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Никита Трегубов перенёс тяжёлую болезнь — менингоэнцефалит. Это серьёзное заболевание головного мозга, которое очень часто заканчивается смертельным исходом.
Трегубов пояснил, что из-за лечения болезни и реабилитации он не выступал на соревнованиях в прошлом сезоне. Диагноз поставили в сентябре 2022 года. Началось всё, по словам спортсмена, с обычной ОРВИ, а очень скоро его состояние ухудшилось настолько, что он неделю не мог ходить и даже не понимал, что происходит. В общей сложности скелетонист провёл в больнице 21 день.
"Я простыл и заболел обычной ОРВИ: горло, нос, высокая температура. Вроде бы пошёл на поправку, а через три дня почувствовал полную слабость, сил не было вообще. И вечером я даже не мог встать на ноги, я вообще не осознавал, что происходит вокруг", — приводит рассказ 28-летнего спортсмена РИА "Спорт".
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Менингоэнцефалит (meningoencephalitis) — воспаление головного мозга и его оболочек, вызванное бактериальной или вирусной инфекцией. Болезнь может затрагивать также и спинной мозг, вызывая развитие миелита с параличом обеих ног. Типичные симптомы менингоэнцефалита проявляются в повышении температуры, отсутствии аппетита, недомогании. Возможно появление высыпаний на теле. Повышение внутричерепного давления приводит к расстройству сознания. При вовлечении в процесс ствола головного мозга наступают расстройства речи и глотания, частое поверхностное дыхание, редкое неритмичное сердцебиение, а при отёке стволовой части может наступить смерть.