Российский спортсмен перенёс инфекцию-убийцу, которая превращает человека в овощ

Известный российский скелетонист, серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года Никита Трегубов перенёс тяжёлую болезнь — менингоэнцефалит. Это серьёзное заболевание головного мозга, которое очень часто заканчивается смертельным исходом.

Трегубов пояснил, что из-за лечения болезни и реабилитации он не выступал на соревнованиях в прошлом сезоне. Диагноз поставили в сентябре 2022 года. Началось всё, по словам спортсмена, с обычной ОРВИ, а очень скоро его состояние ухудшилось настолько, что он неделю не мог ходить и даже не понимал, что происходит. В общей сложности скелетонист провёл в больнице 21 день.

"Я простыл и заболел обычной ОРВИ: горло, нос, высокая температура. Вроде бы пошёл на поправку, а через три дня почувствовал полную слабость, сил не было вообще. И вечером я даже не мог встать на ноги, я вообще не осознавал, что происходит вокруг", — приводит рассказ 28-летнего спортсмена РИА "Спорт".