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5 апреля, 07:38

Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах — одним из главных иудейских праздников. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Песах обращает последователей иудаизма к событиям глубокой древности — освобождению еврейского народа от рабства, символизирует торжество идеалов свободы, добра и справедливости. Его вековые традиции бережно передаются из поколения в поколение", — отметил глава государства.

Президент подчеркнул, что еврейская община в России живёт наполненной, многогранной жизнью и вносит весомый вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира.

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Песах также называют "еврейской Пасхой", он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю и продолжается в Израиле семь дней, а за его пределами — восемь. В этом году Песах выпал на 5 апреля, он начнётся с заходом солнца. В первый день праздника запрещаются все виды работ, в синагоге проводится торжественное богослужение, а дома родственники собираются на ужин — седер.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Терещенко

Александра Вишнякова
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