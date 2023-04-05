Путин поздравил российских евреев с праздником Песах
Президент РФ Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Песах — одним из главных иудейских праздников. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Песах обращает последователей иудаизма к событиям глубокой древности — освобождению еврейского народа от рабства, символизирует торжество идеалов свободы, добра и справедливости. Его вековые традиции бережно передаются из поколения в поколение", — отметил глава государства.
Президент подчеркнул, что еврейская община в России живёт наполненной, многогранной жизнью и вносит весомый вклад в сохранение межнационального и межконфессионального мира.
Песах также называют "еврейской Пасхой", он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю и продолжается в Израиле семь дней, а за его пределами — восемь. В этом году Песах выпал на 5 апреля, он начнётся с заходом солнца. В первый день праздника запрещаются все виды работ, в синагоге проводится торжественное богослужение, а дома родственники собираются на ужин — седер.
ТАСС / Михаил Терещенко