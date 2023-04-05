Путин поздравил российских евреев с праздником Песах

Песах также называют "еврейской Пасхой", он отмечается в память об исходе еврейского народа из Египта. Празднование начинается накануне 15-го дня месяца нисан по еврейскому календарю и продолжается в Израиле семь дней, а за его пределами — восемь. В этом году Песах выпал на 5 апреля, он начнётся с заходом солнца. В первый день праздника запрещаются все виды работ, в синагоге проводится торжественное богослужение, а дома родственники собираются на ужин — седер.