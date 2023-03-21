Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
21 марта, 10:19

Власти российского региона объявили сразу четыре дополнительных выходных

Аксёнов объявил в Крыму четыре дополнительных выходных в связи с религиозными праздниками

В Крыму в 2023 году объявлены дополнительные четыре нерабочих дня в связи с религиозными праздниками. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов.

Так, выходные ждут крымчан 17 апреля (Пасха), 21 апреля (Ураза-байрам), 5 июня (День Святой Троицы) и 30 июня (Курбан-байрам).

Россиянам напомнили о нерабочих днях в мае

Россиянам напомнили о нерабочих днях в мае

"В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир — важнейшая основа нашего общества", — отметил Аксёнов.

Ранее россиянам рассказали, как изменилась стоимость путёвок на майские праздники за год. Путешествия по РФ, частности, подорожали на 12–15%.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Никита Никонов
  • Новости
  • Сергей Аксенов
  • Общество
  • Крым, Республика

    • Подписаться на LIFE

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров