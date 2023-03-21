Власти российского региона объявили сразу четыре дополнительных выходных

В Крыму в 2023 году объявлены дополнительные четыре нерабочих дня в связи с религиозными праздниками. Соответствующий указ подписал глава региона Сергей Аксёнов.

Так, выходные ждут крымчан 17 апреля (Пасха), 21 апреля (Ураза-байрам), 5 июня (День Святой Троицы) и 30 июня (Курбан-байрам).

"В республике уважают духовные традиции всех народов Крыма. Межконфессиональный и межнациональный мир — важнейшая основа нашего общества", — отметил Аксёнов.