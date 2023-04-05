Красный скандал: Расследователь вскрыл "коммунистическое" прошлое президента Литвы

Президент Литвы Гитанас Науседа оказался бывшим членом Коммунистической партии Советского Союза, соответствующими документами на своей странице в Facebook* поделился журналист Довидас Панцеровас. По его словам, они всплыли недавно, когда специальный архив прибалтийского государства опубликовал ряд старых дел.





Причём журналист не считает членство в партии "несмываемым пятном", претензии в другом: Науседа ассоциировал себя с националистическим литовским движением "Саюдис", оседлавшим сепаратистские настроения в бывшей союзной республике.

"Важно также отметить, что президент Науседа не указал в анкете ВРК (анкета кандидата. — Прим. Лайфа), что он является членом Коммунистической партии, хотя там есть вопрос о партийности. Для сравнения, [бывший президент Литвы] Даля Грибаускайте на всех выборах заявляла о своём членстве в Коммунистической партии", — добавил журналист.

Анкета кандидата президента Науседы, в которой он отрицает членство в партии. Фото © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Dovydas Pancerovas

Администрация Науседы уже ответила на скандальную публикацию. Так, Панцеровас получил письмо от его имени, где заявляется, что политик действительно был членом КПСС, однако после начала митингов "Саюдиса" перестал принимать участие в деятельности партии.

Несмотря на своё партийное прошлое, Гитанас Науседа известен своими антироссийскими заявлениями. Например, в феврале он призвал Запад "быть решительным" в вопросе поставок оружия Украине, перейдя красные линии.