Наглый попугай учинил зрелищную диверсию на футбольном матче в Португалии
В Португалии футбольный матч прервали из-за вылетевшего на поле попугая
Попугай ара решил вмешаться в матч молодёжного чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Эштрелой" и вылетел на поле. Игру пришлось остановить.
Попугай ара вылетел на футбольное поле во время матча в Португалии. Видео © Canal11.pt
Инцидент произошёл во втором тайме при счёте 0:1 в пользу гостей. Птица такого же яркого сине-жёлтого цвета, как и команда хозяев, приземлилась на поле на 52-й минуте и принялась осматривать футболистов. Попугай выглядел очень уверенно и даже не сразу обратил внимание, что на него пытаются накинуть куртку. В итоге ара дважды с помощью финтов смог обхитрить людей, после чего улетел со стадиона. А матч так и завершился со счётом 0:1.
Ранее зоологи выяснили, почему интеллект у разных птиц имеет отличия. Кстати, именно крупные представители попугаев, например рода ара, отличаются умом и сообразительностью.