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Опубликовано 5 апреля 2023, 14:45

Наглый попугай учинил зрелищную диверсию на футбольном матче в Португалии

В Португалии футбольный матч прервали из-за вылетевшего на поле попугая

Попугай ара решил вмешаться в матч молодёжного чемпионата Португалии между "Эшторилом" и "Эштрелой" и вылетел на поле. Игру пришлось остановить.

Попугай ара вылетел на футбольное поле во время матча в Португалии. Видео © Canal11.pt

Инцидент произошёл во втором тайме при счёте 0:1 в пользу гостей. Птица такого же яркого сине-жёлтого цвета, как и команда хозяев, приземлилась на поле на 52-й минуте и принялась осматривать футболистов. Попугай выглядел очень уверенно и даже не сразу обратил внимание, что на него пытаются накинуть куртку. В итоге ара дважды с помощью финтов смог обхитрить людей, после чего улетел со стадиона. А матч так и завершился со счётом 0:1.

Попугай стал свидетелем убийства хозяина и помог полиции вычислить преступника
Попугай стал свидетелем убийства хозяина и помог полиции вычислить преступника

Ранее зоологи выяснили, почему интеллект у разных птиц имеет отличия. Кстати, именно крупные представители попугаев, например рода ара, отличаются умом и сообразительностью.

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Canal11.pt

Никита Никонов
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