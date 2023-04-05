Наглый попугай учинил зрелищную диверсию на футбольном матче в Португалии

Инцидент произошёл во втором тайме при счёте 0:1 в пользу гостей. Птица такого же яркого сине-жёлтого цвета, как и команда хозяев, приземлилась на поле на 52-й минуте и принялась осматривать футболистов. Попугай выглядел очень уверенно и даже не сразу обратил внимание, что на него пытаются накинуть куртку. В итоге ара дважды с помощью финтов смог обхитрить людей, после чего улетел со стадиона. А матч так и завершился со счётом 0:1.