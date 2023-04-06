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6 апреля, 18:37

Стало известно, когда новый седан "Москвич 6" поступит в продажу

Гендиректор завода "Москвич" Пронин: Новый седан поступит в продажу в сентябре

Купить новый отечественный седан "Москвич 6" можно будет уже в сентябре этого года. Об этом в эфире радио "Шансон" сообщил генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

"Он [седан] у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить", — сказал Пронин.

Ранее Лайф сообщал, что до конца текущего года завод "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей. Причём 10 тысяч из них будут на электрическом двигателе.

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ТАСС / Карпухин Сергей

Максим Плетнёв
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