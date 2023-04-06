Стало известно, когда новый седан "Москвич 6" поступит в продажу
Гендиректор завода "Москвич" Пронин: Новый седан поступит в продажу в сентябре
Купить новый отечественный седан "Москвич 6" можно будет уже в сентябре этого года. Об этом в эфире радио "Шансон" сообщил генеральный директор завода Дмитрий Пронин.
"Он [седан] у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить", — сказал Пронин.
Ранее Лайф сообщал, что до конца текущего года завод "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей. Причём 10 тысяч из них будут на электрическом двигателе.
ТАСС / Карпухин Сергей