Стало известно, когда новый седан "Москвич 6" поступит в продажу

Купить новый отечественный седан "Москвич 6" можно будет уже в сентябре этого года. Об этом в эфире радио "Шансон" сообщил генеральный директор завода Дмитрий Пронин.

"Он [седан] у нас появится в продаже в сентябре. Мы планируем, что в сентябре его уже можно будет купить", — сказал Пронин.