Мишустин прокомментировал страхи по поводу искусственного интеллекта

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что нужно прислушиваться к опасениям относительно угроз применения искусственного интеллекта. В то же время он считает, что без этих технологий прогресса не будет. Об этом он сказал на встрече с депутатами Госдумы вечером 6 апреля.

Комментируя предложения запретить развитие искусственного интеллекта, премьер отметил, что серьёзные философские вопросы по этой теме будут всегда.

"Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, — мы должны прислушаться к этому, посмотреть, каково рациональное зерно, и постараться не сделать каких-то ошибок", — заявил Мишустин.

В то же время он добавил, что относительно вопроса об использовании ИИ на благо людей — он, конечно, должен работать.

"Без этого технический прогресс будет практически невозможен", — сказал премьер России.