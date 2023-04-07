ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

Регион

Уведомления отключены

6 апреля, 21:56

Мишустин прокомментировал страхи по поводу искусственного интеллекта

Мишустин заявил, что прогресс без искусственного интеллекта невозможен

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что нужно прислушиваться к опасениям относительно угроз применения искусственного интеллекта. В то же время он считает, что без этих технологий прогресса не будет. Об этом он сказал на встрече с депутатами Госдумы вечером 6 апреля.

Комментируя предложения запретить развитие искусственного интеллекта, премьер отметил, что серьёзные философские вопросы по этой теме будут всегда.

"Поэтому то, что сегодня кто-то призывает к ограничению использования программ с искусственным интеллектом, — мы должны прислушаться к этому, посмотреть, каково рациональное зерно, и постараться не сделать каких-то ошибок", — заявил Мишустин.

В то же время он добавил, что относительно вопроса об использовании ИИ на благо людей — он, конечно, должен работать.

"Без этого технический прогресс будет практически невозможен", — сказал премьер России.

"Мы для него материал": Учёный призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом

"Мы для него материал": Учёный призвал срочно отключить все серверы с искусственным интеллектом

Ранее в Италии ограничили работу бота ChatGPT. В ведомстве по защите персональных данных заявили об отсутствии правовой основы для массового сбора и хранения персональных данных с целью обучения алгоритмам, которые лежат в основе работы платформы.

Обложка ©

Shutterstock

Андрей Григорьев
  • Новости
  • Искусственный интеллект
  • Михаил Мишустин
  • Политика России
  • Политика
  • Наука и Технологии

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров