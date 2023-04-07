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7 апреля, 02:26

Мишустин заявил о масштабных планах внедрения ИИ в экономику

Мишустин: К 2024 в планах довести до 50% внедрение ИИ в экономику

Сейчас внедрение искусственного интеллекта в российскую экономике находится на уровне около 20%, а к 2024 году планируется довести этот показатель до отметки не менее 50%. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на встрече с депутатами Госдумы.

"Внедрение сейчас искусственного интеллекта в нашей экономике около 20 процентов. Это уже цифра. К 2024 году план есть — не менее 50 процентов", — сказал он.

Премьер добавил, что эту величину измерять непросто. Он также напомнил о программе "Искусственный интеллект", цель которой – внедрение ИИ в России. В рамках неё в вузы в прошлом году набрали 3,2 тысячи студентов и повышающих свою квалификацию преподавателей.

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Как сообщал Лайф, Мишустин также заявил, что нужно прислушиваться к опасениям относительно угроз применения искусственного интеллекта, однако без этих технологий прогресса не будет.

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Unsplash

Андрей Григорьев
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