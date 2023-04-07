В России из МиГ-31 и Ил-76 сделают уничтожителей спутников

В России идёт работа по созданию комплексов противоспутниковой борьбы. Предполагается, что истребитель-перехватчик МиГ-31Д оснастят противоспутниковой ракетой, а военно-транспортный Ил-76 —боевым лазером. Об этом пишет издаваемый Минобороны журнал "Военная мысль".

"Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжёлого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолёта Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет", — говорится в статье.

Ещё в 2009 году главком ВВС заявлял о работах по созданию противоспутникового ракетного комплекса на базе самолёта. Через десять лет споттерам удалось снять в Подмосковье самолёт-носитель на базе МиГ-31 с неизвестной ракетой под фюзеляжем, пишет РИА "Новости".