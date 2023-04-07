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7 апреля, 04:25

В России из МиГ-31 и Ил-76 сделают уничтожителей спутников

"Военная мысль": В России создадут противоспутниковые комплексы на базе МиГ-31 и Ил-76

<p>МиГ-31. Фото © Минобороны РФ</p>

МиГ-31. Фото © Минобороны РФ

В России идёт работа по созданию комплексов противоспутниковой борьбы. Предполагается, что истребитель-перехватчик МиГ-31Д оснастят противоспутниковой ракетой, а военно-транспортный Ил-76 —боевым лазером. Об этом пишет издаваемый Минобороны журнал "Военная мысль".

"Примерами российских комплексов противоспутниковой борьбы, создаваемых на перебазируемой и мобильной базе, являются: комплекс противокосмической обороны "Контакт" на базе тяжёлого истребителя-перехватчика МиГ-31; боевая лазерная система А60 "Сокол-Эшелон" на базе транспортного самолёта Ил-76; боевая лазерная система "Пересвет", — говорится в статье.

Ещё в 2009 году главком ВВС заявлял о работах по созданию противоспутникового ракетного комплекса на базе самолёта. Через десять лет споттерам удалось снять в Подмосковье самолёт-носитель на базе МиГ-31 с неизвестной ракетой под фюзеляжем, пишет РИА "Новости".

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Как сообщал Лайф, ещё год назад боевой лазерный комплекс "Пересвет" начали серийно поставлять в войска России. Это оружие может ослеплять все спутниковые системы разведки, которые находятся на орбите на расстоянии до полутора тысяч километров.

Андрей Григорьев
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