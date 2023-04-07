В Госдуме нашли скрытый смысл в заявлении Блинкена о "скором наступлении ВСУ"

Глава Госдепа США Энтони Блинкен заявил о скорой возможности контрнаступления ВСУ, так как успехов на фронте у украинской армии нет, а среди населения западных стран накапливается усталость из-за постоянной помощи Киеву. На фоне этого недовольства генералы Пентагона "снова погонят на прорыв украинских солдат", не считаясь с жертвами. Об этом заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв.

"Соединённые Штаты Украину к этому (к контрнаступлению. — Прим. Лайфа) всё время подталкивают, потому что успехов на фронте у украинской армии уже давно не было, а среди населения западных стран накапливается усталость от того, что приходится всё время затягивать пояса, жертвуя собственные средства в пользу Киева, а тот в ответ даже показать, куда уходят все эти деньги, не в состоянии", — отметил парламентарий.

По его словам, практически все операции ВСУ планируют генералы Пентагона, поэтому они снова погонят на прорыв украинских солдат, тем более что "для иностранцев количество жертв среди личного состава можно и вовсе не считать". Журавлёв подчеркнул, что России нужно быть готовой к отвлекающим манёврам и дезинформационным кампаниям, которые любят использовать военные США.

"А сила духа у наших бойцов, необходимая для победы, всегда была на недосягаемой для наших врагов высоте", — подчеркнул собеседник Лайфа.