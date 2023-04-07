План приазовского наступления ВСУ разработан американскими и британскими кураторами. Как заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинское руководители лишь пешки в их игре.

"Анонсируемый киевским режимом план приазовского наступления в Запорожской области разработан натовскими военными в США и Британии. Зеленский и [главнокомандующий ВСУ Валерий] Залужный — лишь пешки в этой игре. Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Также Рогов добавил, что в разработанном плане ключевая роль отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты. Главная цель Киева — "разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки", подчеркнул глава движения "Мы вместе с Россией". Согласно плану Киева, как уточнил Рогов, наступлению будут предшествовать удары управляемыми снарядами и дронами-камикадзе по инфраструктуре, а затем уже пойдут штурмовые группы с бронетехникой.

"Вопрос остаётся лишь в направлении удара", — заявил Рогов, добавив, что российским военным известно о планах и подготовке противника.