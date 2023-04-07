ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 7 апреля 2023, 06:10
6905

Стало известно, где разрабатывался план приазовского наступления ВСУ

Рогов: План приазовского наступления ВСУ разработан в США и Британии

План приазовского наступления ВСУ разработан американскими и британскими кураторами. Как заявил глава движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов, украинские руководители лишь пешки в их игре.

"Они озвучивают лишь только то, что им указали, делать из них великих стратегов не стоит", — сказал он в беседе с РИА "Новости".

Рогов добавил, что ключевая роль в этом плане отведена быстрому прорыву с помощью бронетехники к побережью Азовского моря, минуя крупные города и населённые пункты. Главная цель Киева — "разрезать сухопутный коридор и снабжение нашей группировки", подчеркнул он.

Пушилин заявил о попытке ВСУ сместить фокус внимания на Авдеевку
Пушилин заявил о попытке ВСУ сместить фокус внимания на Авдеевку

Ранее в Крыму предрекли катастрофу для Украины в случае прорыва к Азовскому морю. По словам главы крымского парламента Владимира Константинова, Киев "по многим обстоятельствам ждёт военная катастрофа". Происходящее на фронте он сравнил с натянутой до предела струной, которая в любой момент лопнет, тогда власти Украины "начнут искать мира с нами".

BannerImage

t.me / V_Zelenskiy_official

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar