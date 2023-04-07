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7 апреля, 09:58

Путин пока не планирует посещать Арктику

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Арктику, где в эти дни проходят учения "Безопасная Арктика – 2023". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В планах президента ближайших посещение Арктики пока не предусмотрено", — отметил представитель Кремля.

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Напомним, крупные межведомственные учения "Безопасная Арктика – 2023" МЧС РФ проходят в Арктике с 6 по 7 апреля. Участие в манёврах принимают две госкорпорации и 11 организаций, 21 федеральный орган исполнительной власти, а также почти 40 представителей из 13 стран.

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Kremlin.ru

Александр Юнашев
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