Путин пока не планирует посещать Арктику
Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Арктику, где в эти дни проходят учения "Безопасная Арктика – 2023". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
"В планах президента ближайших посещение Арктики пока не предусмотрено", — отметил представитель Кремля.
Напомним, крупные межведомственные учения "Безопасная Арктика – 2023" МЧС РФ проходят в Арктике с 6 по 7 апреля. Участие в манёврах принимают две госкорпорации и 11 организаций, 21 федеральный орган исполнительной власти, а также почти 40 представителей из 13 стран.