Путин пока не планирует посещать Арктику

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время не планирует посещать Арктику, где в эти дни проходят учения "Безопасная Арктика – 2023". Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В планах президента ближайших посещение Арктики пока не предусмотрено", — отметил представитель Кремля.