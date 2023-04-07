Москвичи поделились пикантными подробностями о том, как спят друг с другом

Более половины (51%) столичных пар предпочитают спать под разными одеялами, при этом 49% — под одним. Об этом говорится в исследовании, которое провёл "Мосопрос".

Так, больше всего парочек, спящих под разными одеялами, живут в районах Ивановское (69%), Восточное Дегунино (65%) и Митино (65%). А в пользу совместного покрывала высказались в основном те, кто проживает в районах Фили-Давыдково (66%), Ховрино (63%), Тверской (62%) и Ломоносовский (62%).

Кроме того, опрос показал, что под одним одеялом предпочитают спать 52% мужчин и 47% женщин. Наиболее активно за отдых под общим одеялом представители сильного пола голосовали в районах Отрадное и Свиблово (по 83%), а дамы — в районах Тверской, Косино, Текстильщики и Метрогородок (по 65%). За собственное одеяло чаще голосовали мужчины из Ивановского (84%), а женщины — из Митино (74%).