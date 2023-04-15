Минус миллиард лет: Учёные осмотрели Большой каньон и нашли "провал во времени" Странная ситуация в долине реки Колорадо известна как Великое несоответствие. Есть две версии того, что там произошло. 14 апреля, 23:40 Обложка © Freepik / Wirestock

Большой каньон

Каньоны считают великолепным примером эрозии — вымывания водой горных пород. По сути, каньон — это долина реки, которая тысячелетиями в этом месте протекала и постепенно вымывала всё более и более глубокие слои породы. В случае со знаменитым Большим каньоном в Аризоне это проделала река Колорадо.

Геологи подозревают, что когда-то она шла по равнине, но потом из-за движения плит земной коры местное плато Колорадо приподнялось, речное русло как бы наклонилось, вода побежала быстрее и стала интенсивнее "точить камень". Отсюда и удивительные горизонтальные полосы на почти отвесных склонах каньона.

Великое несоответствие

Фото © Freepik / Wirestock

Эти склоны в глазах геологов — раскрытая книга, летопись, в которой можно прочесть чуть ли не всю историю Земли или, во всяком случае, огромную часть этой истории. Дело в том, что они могут сказать, сколько лет породе в том или ином месте. Как определяют возраст горных пород? По содержанию в них радиоактивных элементов. Это называется радиоизотопным датированием. К примеру, если в камне есть остатки живых организмов, то можно измерить, сколько в этих остатках радиоактивного изотопа углерода. Грубо говоря, чем его меньше, тем в более давние времена это живое существо умерло.

Таким образом проанализировали все склоны Большого каньона снизу доверху и обнаружили какую-то совершенно загадочную вещь. Прямо на слоях возрастом 1,4–1,8 миллиарда лет лежит порода, которой от силы 520 миллионов лет. Во всех остальных слоях и до и после этого странного разрыва всё идёт плавно и логично. А в этом месте миллиард лет или даже больше как не бывало. Этот феномен и есть знаменитое Великое несоответствие, или Великое несогласие (Great Unconformity).

Как возник "провал во времени"

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Есть две основные версии. Одна из них гласит, что целые главы из учебника геологической истории планеты вырвала "Земля-снежок": в неопротерозойскую эру (около миллиарда лет назад) начались времена глобальных оледенений, когда наш мир сковало лютым холодом от полюса до полюса. Согласно этой гипотезе, когда тяжёлые времена заканчивались, тяжеловесные ледники стали отступать и буквально сносили целые скалы. По подсчётам учёных, они легко могли унести с собой слой породы толщиной в несколько километров. Выходит, что миллиард лет смыло в океан.

И второй вариант — Великое несоответствие случилось из-за распада суперконтинента Родиния. Примерно миллиард лет назад Антарктида была соединена с Австралией, сюда же был присоединён кусок Западного Китая, Сибири. В общем, если бы мы увидели в таком виде свою планету, мы бы её не узнали. Примерно 750 миллионов лет назад части этого суперконтинента начали интенсивно смещаться. Есть предположение, что в те времена плато Колорадо вместе с Большим каньоном так разворотило, что вырвало целые слои породы. Где они теперь — вопрос.

Надо сказать, загадка этого "временного провала" очень интересна биологам, палеонтологам и вообще всем, кто изучает эволюцию: полтора миллиарда лет назад на Земле обитали лишь микроорганизмы, а как раз примерно пятьсот миллионов лет назад случился так называемый кембрийский взрыв — внезапный всплеск биоразнообразия, когда невероятно быстро возникали новые и всё более сложные формы жизни.

Авторы Адель Романенкова