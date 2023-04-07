Инсценировавшего собственное убийство журналиста Бабченко признали в РФ иноагентом
Минюст включил в реестр иноагентов журналиста Аркадия Бабченко
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Журналист Аркадий Бабченко* признан в России иностранным агентом. Такое решение принял Минюст РФ, мотивировав это антироссийской деятельностью Бабченко.
Как поясняется на сайте министерства, журналист занимался сбором средств, которые впоследствии направлялись на нужды Вооружённых сил Украины. Кроме того, он распространял фейковую информацию о действиях российской власти и её политики в целом.
В России Аркадий Бабченко не живёт с 2017 года. Весной 2018-го украинские СМИ сообщили о его гибели в результате покушения, но уже на следующий день он предстал перед журналистами живым и невредимым. Позже Бабченко извинился перед родными, которые не знали об инсценировке, и рассказал все подробности.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень экстремистов, а также Минюстом РФ — в реестр иноагентов.