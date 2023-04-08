Назначенная послом Украины сексолог опозорилась и попыталась это скрыть
Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук записала видеообращение в домашнем халате
Посол Олеся Илащук записала видеообращение в халате. Видео © Посольство Украины в Болгарии
Уже скандально известная посол Украины в Болгарии Олеся Илащук вновь привлекла к себе внимание. На этот раз тем, что записала видеообращение для официальной страницы дипмиссии в соцсетях, будучи в ярком домашнем халате. На это обратило внимание украинское издание "Страна".
Новая версия обращения Илащук, уже в пиджаке. Фото © Посольство Украины в Болгарии
Когда необычная форма обращения привлекла внимание журналистов, дипломат передумала: удалила ролик и вскоре опубликовала новый, уже в пиджаке.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце 2022 года назначил Олесю Илащук чрезвычайным послом страны в Болгарии. На своих страницах в социальных сетях новоиспечённый дипломат называет себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Как утверждают украинские СМИ, опыта работы в дипломатической сфере у неё нет.