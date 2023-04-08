Назначенная послом Украины сексолог опозорилась и попыталась это скрыть

Уже скандально известная посол Украины в Болгарии Олеся Илащук вновь привлекла к себе внимание. На этот раз тем, что записала видеообращение для официальной страницы дипмиссии в соцсетях, будучи в ярком домашнем халате. На это обратило внимание украинское издание "Страна".

Новая версия обращения Илащук, уже в пиджаке. Фото © Посольство Украины в Болгарии

Когда необычная форма обращения привлекла внимание журналистов, дипломат передумала: удалила ролик и вскоре опубликовала новый, уже в пиджаке.