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7 апреля, 23:24

Назначенная послом Украины сексолог опозорилась и попыталась это скрыть

Посол Украины в Болгарии Олеся Илащук записала видеообращение в домашнем халате

<p>Посол Олеся Илащук записала видеообращение в халате. Видео © Посольство Украины в Болгарии</p>

Посол Олеся Илащук записала видеообращение в халате. Видео © Посольство Украины в Болгарии

Уже скандально известная посол Украины в Болгарии Олеся Илащук вновь привлекла к себе внимание. На этот раз тем, что записала видеообращение для официальной страницы дипмиссии в соцсетях, будучи в ярком домашнем халате. На это обратило внимание украинское издание "Страна".

Новая версия обращения Илащук, уже в пиджаке. Фото © Посольство Украины в Болгарии

Новая версия обращения Илащук, уже в пиджаке. Фото © Посольство Украины в Болгарии

Когда необычная форма обращения привлекла внимание журналистов, дипломат передумала: удалила ролик и вскоре опубликовала новый, уже в пиджаке.

"Дрянь какая-то": Болгары возмутились решением Зеленского назначить послом Украины сексолога

"Дрянь какая-то": Болгары возмутились решением Зеленского назначить послом Украины сексолога

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский в конце 2022 года назначил Олесю Илащук чрезвычайным послом страны в Болгарии. На своих страницах в социальных сетях новоиспечённый дипломат называет себя клиническим психологом, гештальт-терапевтом и сексологом-консультантом. Как утверждают украинские СМИ, опыта работы в дипломатической сфере у неё нет.

Андрей Григорьев

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