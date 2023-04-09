В Херсоне сформировано подполье для борьбы с ВСУ
Представитель подполья Херсона заявил о создании организации для борьбы с ВСУ
В Херсоне, который пока остаётся под контролем Киева, пророссийские активисты создали подпольную организацию с целью уничтожения объектов Вооружённых сил Украины. Об этом один из основателей заявил РИА "Новости".
"Мы создали организацию "Русский Херсон", наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны", —заявил мужчина.
По его словам, "достоверно известно" о так называемых кочующих миномётах ВСУ, заезжающих в микрорайон Военка и обстреливающих центр города.
Представитель подполья заявил о сложной ситуации в Херсоне. Там не работают коммунальные службы, постоянно случаются перебои в энергообеспечении, выстраиваются длинные очереди за продуктами.
Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ теряют технику и личный состав под Херсоном.
ТАСС / Сергей Бобылев