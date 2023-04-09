В Херсоне сформировано подполье для борьбы с ВСУ

В Херсоне, который пока остаётся под контролем Киева, пророссийские активисты создали подпольную организацию с целью уничтожения объектов Вооружённых сил Украины. Об этом один из основателей заявил РИА "Новости".

"Мы создали организацию "Русский Херсон", наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны", —заявил мужчина.

По его словам, "достоверно известно" о так называемых кочующих миномётах ВСУ, заезжающих в микрорайон Военка и обстреливающих центр города.

Представитель подполья заявил о сложной ситуации в Херсоне. Там не работают коммунальные службы, постоянно случаются перебои в энергообеспечении, выстраиваются длинные очереди за продуктами.