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9 апреля, 01:37

В Херсоне сформировано подполье для борьбы с ВСУ

Представитель подполья Херсона заявил о создании организации для борьбы с ВСУ

В Херсоне, который пока остаётся под контролем Киева, пророссийские активисты создали подпольную организацию с целью уничтожения объектов Вооружённых сил Украины. Об этом один из основателей заявил РИА "Новости".

"Мы создали организацию "Русский Херсон", наша цель — уничтожение объектов ВСУ. Благодаря нашему содействию уже несколько объектов были успешно отработаны", —заявил мужчина.

По его словам, "достоверно известно" о так называемых кочующих миномётах ВСУ, заезжающих в микрорайон Военка и обстреливающих центр города.

Представитель подполья заявил о сложной ситуации в Херсоне. Там не работают коммунальные службы, постоянно случаются перебои в энергообеспечении, выстраиваются длинные очереди за продуктами.

Стало известно об успехах российских военных на Херсонском направлении

Стало известно об успехах российских военных на Херсонском направлении

Ранее в Минобороны России заявили, что ВСУ теряют технику и личный состав под Херсоном.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Григорьев
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