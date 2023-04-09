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9 апреля, 09:04

Раскрыта черта характера, делающая лицо привлекательнее

PLOS One: Честные на вид люди кажутся окружающим более привлекательными

Лица людей, которые окружающие воспринимают как более честные, кажутся привлекательнее. К такому выводу пришли психологи из японского Университета Ниигаты. Их исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Учёные провели ряд экспериментов. В одном из них 480 студентов оценили 16 мужчин и женщин на фотографиях с нейтральным или слегка улыбающимся выражением лица. Испытуемые также указали, выглядел ли человек честным или нет.

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В результате специалисты установили, что более честные на вид люди оценивались как более привлекательные, амбициозные и умные. А если же участники эксперимента видели у человека с изображения агрессию, то уровень его привлекательности падал.

Ранее психологи из Университета Райхмана выяснили, что виртуальный флирт снижает вероятность измены в реальной жизни. В исследовании специалистов, которое основывалось на теории прививки установок, приняли участие 65 пар, их задействовали в двух экспериментах.

Обложка ©

Unsplash / Rodolfo Sanches Carvalho

Никита Никонов
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