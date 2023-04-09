Раскрыта черта характера, делающая лицо привлекательнее

Лица людей, которые окружающие воспринимают как более честные, кажутся привлекательнее. К такому выводу пришли психологи из японского Университета Ниигаты. Их исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Учёные провели ряд экспериментов. В одном из них 480 студентов оценили 16 мужчин и женщин на фотографиях с нейтральным или слегка улыбающимся выражением лица. Испытуемые также указали, выглядел ли человек честным или нет.

В результате специалисты установили, что более честные на вид люди оценивались как более привлекательные, амбициозные и умные. А если же участники эксперимента видели у человека с изображения агрессию, то уровень его привлекательности падал.