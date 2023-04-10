Вузы России продолжат в упрощённом порядке принимать отчисленных за границей студентов

В России продлён на текущий год упрощённый порядок зачисления в вузы российских студентов, которые были отчислены за рубежом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России, многие также были отчислены. Таким студентам и аспирантам в прошлом году мы дали возможность зачесть сданные дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор, и самое главное, что это бесплатно", — сказал он.