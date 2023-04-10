Вузы России продолжат в упрощённом порядке принимать отчисленных за границей студентов
Кабмин продлил упрощённый порядок приёма в вузы отчисленных за рубежом студентов
В России продлён на текущий год упрощённый порядок зачисления в вузы российских студентов, которые были отчислены за рубежом. Об этом сообщил премьер-министр страны Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
"Наши ребята, которые учатся за рубежом, столкнулись с проблемами из-за того, что они из России, многие также были отчислены. Таким студентам и аспирантам в прошлом году мы дали возможность зачесть сданные дисциплины, чтобы продолжить образование в одном из отечественных вузов на их выбор, и самое главное, что это бесплатно", — сказал он.
Напомним, в марте 2022 года сообщалось, что российские студенты, отчисленные из западных вузов из-за недружественных действий иностранных государств, смогут бесплатно продолжить учёбу в отечественных университетах. Такой возможностью, по словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, уже воспользовалось около 2,5 тысячи человек.
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