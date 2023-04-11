Космическая глушилка: Может ли Starlink Илона Маска блокировать сигнал российских спутников По мнению экспертов, многочисленные аппараты сети Илона Маска способны подавлять сигнал других спутников с помощью своих антенн. 10 апреля, 23:40 Спутники Starlink. Обложка © Shutterstock

В начале апреля 2023 года МИД России выпустил короткое заявление, в котором говорится о попытках воздействия на российские гражданские спутники связи. Обозначено, что это делает "киевский режим при участии специалистов ряда иностранных государств". Возникают вопросы о том, кто эти специалисты и о каком именно воздействии идёт речь. В любом случае Киев проделывает это не самостоятельно, убеждён известный популяризатор космонавтики, писатель Дмитрий Конаныхин.

— У режима нет ни технических специалистов, ни технических средств для осуществления таких воздействий. Это по факту легализация тех воздействий, которые идут от наших бывших партнёров, — объясняет он.

С точки зрения эксперта, самое логичное, что можно предположить, — "глушение", то есть подавление сигнала спутника с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Такие средства — комплексы РЭБ — есть и успешно используются в России. Не приходится сомневаться, что подобными комплексами владеют и другие космические державы.

— Это должны быть наземные станции, подстраивающиеся под частоту гражданских спутников и передающие на них какие-то коды, которые выводят из строя программное обеспечение, — рассуждает Дмитрий Конаныхин.

Меж тем военный эксперт Алексей Леонков отметил, что радиоэлектронную борьбу можно вести и непосредственно из космоса — с помощью антенн космических аппаратов. Он высказал предположение, что для этих целей против российских спутников могут быть использованы аппараты Starlink компании SpaceХ.

Запуск спутника Starlink компании SpaceХ. Фото © MALCOLM DENEMARK / FLORIDA TODAY

Напомним, в околоземном пространстве сейчас уже около трёх тысяч этих спутников. Они работают на высоте около 500 километров. У каждого аппарата Starlink есть четыре передающие антенны, и все они направлены вниз, на землю. Это значит, что с таким же успехом они могут быть направлены и на пролетающий на более низкой орбите спутник, говорит эксперт. По его словам, таким образом можно подавлять сигнал спутника-мишени во время его пролёта над определённой территорией.

— Спутники Starlink излучают в миллиметровом диапазоне сигнал, способный передавать информацию в формате 5G. Но можно этот сигнал конфигурировать, сделать не как несущий информацию, а чисто как энергосигнал, сделать его более мощным и сфокусировать эти четыре антенны в одной точке. И если в эту фокусную точку попадает космический аппарат, то это может воздействовать на его аппаратуру, — разъяснил Алексей Леонков.

Дмитрий Конаныхин со своей стороны воздержался от таких предположений по поводу Starlink, но отметил, что такое воздействие спутника на другой спутник технически возможно. Он также заверил, что спутники Илона Маска понадобились Украине в первую очередь для поддержки своих вооружённых сил.

— Можно вспомнить начало специальной военной операции, когда почему-то вдруг заболели и загрустили два спутника, с которых осуществлялось управление штабами украинской армии. Это европейские спутники, и они вышли из строя, а потом их так и не смогли починить, и поэтому Маск вынужден был срочно забрасывать систему Starlink для предотвращения таких потерь, — напомнил популяризатор космонавтики.

Авторы Адель Романенкова