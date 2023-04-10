ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ: КАРТА СТРАН, КУДА СБЕЖАЛИ РОССИЙСКИЕ АРТИСТЫ И БЛОГЕРЫ

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10 апреля, 13:55

Трусова назвала своего парня Кондратюка лучшим фигуристом сезона

Российская фигуристка, серебряный призёр XXIV зимних Олимпийских игр Александра Трусова рассказала, кто, по её мнению, является лучшим фигуристом в этом сезоне. С 18-летней спортсменкой беседовал корреспондент издания "Спорт-Экспресс".

"Марк", — ответила Трусова, очевидно, имея в виду Кондратюка.

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Александра Трусова и Марк Кондратюк поддерживают друг друга не только в профессиональной сфере, но и в жизни. Молодые фигуристы встречаются. Об их отношениях стало известно прошлой весной, когда после совместного отпуска в Дубае Марк и Саша поделились в социальных сетях совместными фотографиями.

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Марк Кондратюк — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призёр чемпионата России (2021). О Марке всерьёз заговорили после чемпионата России 2021 года, где фигурист неожиданно для многих выиграл бронзу, однако на чемпионат мира он отобраться не смог: все решалось в финале Кубка России, где Евгений Семененко выступил лучше. Но именно Марка в сентябре 2021 года отправили на турнир "Небельхорн Трофи" подтверждать третью квоту команды ОКР в мужском одиночном катании. И Марк с этой задачей справился, выиграв бронзу.

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ТАСС / Антон Новодережкин

Алексей Берковиц
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