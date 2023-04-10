Трусова назвала своего парня Кондратюка лучшим фигуристом сезона

Александра Трусова и Марк Кондратюк поддерживают друг друга не только в профессиональной сфере, но и в жизни. Молодые фигуристы встречаются. Об их отношениях стало известно прошлой весной, когда после совместного отпуска в Дубае Марк и Саша поделились в социальных сетях совместными фотографиями.

Марк Кондратюк — российский фигурист, выступающий в мужском одиночном катании. Чемпион Европы (2022), чемпион России (2022) и бронзовый призёр чемпионата России (2021). О Марке всерьёз заговорили после чемпионата России 2021 года, где фигурист неожиданно для многих выиграл бронзу, однако на чемпионат мира он отобраться не смог: все решалось в финале Кубка России, где Евгений Семененко выступил лучше. Но именно Марка в сентябре 2021 года отправили на турнир "Небельхорн Трофи" подтверждать третью квоту команды ОКР в мужском одиночном катании. И Марк с этой задачей справился, выиграв бронзу.