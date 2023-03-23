Российская фигуристка Трусова будет учиться на журфаке МГУ

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2022 в женском одиночном катании Александра Трусова станет студенткой факультета журналистики Московского государственного университета (МГУ). Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Известно, что Трусова уже посетила первые лекции. Ранее она приходила в МГУ на экскурсии.