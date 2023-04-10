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10 апреля, 15:24

Русский Север подарил человечеству необычную "валентинку" массой в 16 карат

Алмаз в форме сердечка нашли на месторождении в Архангельской области

<p>Алмаз вот такой необычной формы нашли в Архангельской области. Фото © АО СЕВЕРАЛМАЗ / Мирошникова Наталья</p>

Алмаз вот такой необычной формы нашли в Архангельской области. Фото © АО СЕВЕРАЛМАЗ / Мирошникова Наталья

Необычный алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области. Об удивительной находке массой чуть более 16 карат рассказала пресс-служба АО "Севералмаз" на странице во "ВКонтакте".

"Настоящее богатство Русского Севера", восторженно поделились в компании.

Кстати, похожий алмаз, но весом в 65 карат, нашли в 2019 году на другом месторождении — в Якутии. По мнению специалистов, возраст находки насчитывает свыше трёхсот миллионов лет и она обладает высокими качественными характеристиками.

Учёные исследовали древнейший на Земле алмаз возрастом три миллиарда лет, найденный в Якутии

Учёные исследовали древнейший на Земле алмаз возрастом три миллиарда лет, найденный в Якутии

Ранее Лайф писал, что учёные исследовали древнейший на Земле алмаз возрастом три миллиарда лет, найденный в Якутии, и вот к каким выводам они пришли.

Алексей Берковиц
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