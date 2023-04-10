Русский Север подарил человечеству необычную "валентинку" массой в 16 карат

Необычный алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области. Об удивительной находке массой чуть более 16 карат рассказала пресс-служба АО "Севералмаз" на странице во "ВКонтакте" .

Кстати, похожий алмаз, но весом в 65 карат, нашли в 2019 году на другом месторождении — в Якутии. По мнению специалистов, возраст находки насчитывает свыше трёхсот миллионов лет и она обладает высокими качественными характеристиками.