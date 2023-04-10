Русский Север подарил человечеству необычную "валентинку" массой в 16 карат
Алмаз в форме сердечка нашли на месторождении в Архангельской области
Алмаз вот такой необычной формы нашли в Архангельской области. Фото © АО СЕВЕРАЛМАЗ / Мирошникова Наталья
Необычный алмаз в форме сердца нашли на месторождении в Архангельской области. Об удивительной находке массой чуть более 16 карат рассказала пресс-служба АО "Севералмаз" на странице во "ВКонтакте".
"Настоящее богатство Русского Севера", — восторженно поделились в компании.
Кстати, похожий алмаз, но весом в 65 карат, нашли в 2019 году на другом месторождении — в Якутии. По мнению специалистов, возраст находки насчитывает свыше трёхсот миллионов лет и она обладает высокими качественными характеристиками.
Ранее Лайф писал, что учёные исследовали древнейший на Земле алмаз возрастом три миллиарда лет, найденный в Якутии, и вот к каким выводам они пришли.