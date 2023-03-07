Учёные исследовали древнейший на Земле алмаз возрастом три миллиарда лет, найденный в Якутии

Учёные исследовали самый древний алмаз на Земле, который был найден в породах кимберлитовой трубки "Удачная" в Якутии. Об этом сообщает "Наука в Сибири".

"Обнаруженный нами алмаз является самым древним из изученных на сегодняшний день. Возраст сингенетического этому алмазу включения сульфида оценивается приблизительно в 3,6 миллиарда лет. Согласно полученным нами результатам, он был захвачен растущим оливином при достаточно высоких температурах — более 1400℃ и давлениях более 5,5 гектопаскаля. Это соответствует глубинам около 180 километров", — отметил директор Института геологии и минералогии имени В.С. Соболева СО РАН Николай Похиленко.

Кристаллик этого алмаза — размером около 0,3 миллиметра — вырос из силикатного или сульфидного расплава и был вынесен на поверхность из тугоплавких пород. Изучение находки подтвердили предположения о времени и параметрах формирования нижних горизонтов литосферы. Кроме того, специалисты показали, что условия образования алмазов со временем изменились, в частности, это связано со средой, а также диапазоном температур и давлений.