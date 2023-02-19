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19 февраля, 14:26

G7 и ЕС захотели отследить алмазы из РФ, чтобы ограничить их продажи

Bloomberg: G7 и ЕС обсуждают способы отслеживания российских алмазов

Страны Евросоюза и "Большой семёрки" обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может привести к ограничению их продаж. Об этом пишет Bloomberg.

Авторы публикации подчёркивают, что процесс отслеживания является непростым, а потому ожидать какого-либо скорого решения на этот счёт не стоит. Однако уже на следующей неделе G7 может выпустить специальное заявление на этот счёт.

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ТАСС / Владимир Смирнов

Артур Белкин
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