G7 и ЕС захотели отследить алмазы из РФ, чтобы ограничить их продажи

Страны Евросоюза и "Большой семёрки" обсуждают способы отслеживания российских алмазов, что может привести к ограничению их продаж. Об этом пишет Bloomberg .

Авторы публикации подчёркивают, что процесс отслеживания является непростым, а потому ожидать какого-либо скорого решения на этот счёт не стоит. Однако уже на следующей неделе G7 может выпустить специальное заявление на этот счёт.