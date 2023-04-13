Микробы-людоеды: Америке предрекли наплыв "плотоядных" бактерий Вызывающая некроз инфекция медленно, но верно захватывает восточный берег американского континента. 12 апреля, 23:40 Выращенные в лаборатории бактерии. Обложка © Shutterstock

Эта бактерия — Vibrio vulnificus — приходится родственником возбудителю холеры. Водится она в морской воде и предпочитает мелководье. Изначально была эндемиком Мексиканского залива, то есть обитала только там, но недавно её нашли и в Балтийском море. В основном это паразит устриц и прочих моллюсков, неплохо себя чувствует в кишечнике рыб, но в 1970-х годах стало ясно, что с таким же успехом она при случае становится паразитом человека. Впрочем, не совсем с таким же успехом: в устрице она комфортно живёт годами, а вот в организме человека ей порой светит продержаться лишь пару дней по той простой причине, что человек за эти пару дней погибает.

Заражение происходит двумя способами: после съедания сырых и плохо проваренных морепродуктов либо через открытую ранку — порез, укус насекомого. Всё это самые обычные вещи во время отдыха на морском берегу. Если случился первый вариант, будет кишечная инфекция, если второй — кожная с возможным дальнейшим поражением тканей вплоть до некроза. В обоих случаях есть большая опасность сепсиса — попадания инфекции в кровоток. Притом это часто происходит молниеносно, поэтому человек рискует погибнуть за двое суток. Особенно такое грозит людям с больной печенью, диабетом и вообще с ослабленным иммунитетом. В случае сепсиса шансы на выживание примерно 50 на 50. В целом, как сообщало американское эпидемиологическое ведомство CDC, при попадании Vibrio vulnificus через открытую рану погибает каждый пятый заражённый. Эту бактерию прозвали плотоядной за то, что довольно регулярно её появление в организме заканчивается ампутацией конечностей.

Интересно, что гораздо чаще это бедствие поражает мужчин и они болеют тяжелее. К примеру, из тех, кого Vibrio vulnificus довела до эндотоксического шока, 85% — мужчины. Как поняли микробиологи, женщины в меньшей опасности за счёт своего женского гормона эстрогена: он защищает от этой бактерии.

Всю эту ситуацию, разумеется, постоянно отслеживают, а недавно оценили распространение бактерии за последние 30 лет и получили весьма тревожную картину. Дело в том, что, к примеру, в конце 80-х годов эта мерзость редко обнаруживалась севернее Джорджии, а теперь уже достигает самой Филадельфии. Для учёных совершенно очевидно, что ареал обитания бактерии расширяется всё дальше к северу, вместе с этим растёт количество заражённых: 30 лет назад было примерно по 10 случаев в год, теперь 80. И прогнозы таковы, что к 2100 году можно ожидать уже до 200 случаев.

Учёные пришли к выводу, что главная причина — изменение климата: вода теплеет. Поэтому этих "плотоядных" микромонстров теперь считают "микробным барометром" глобального потепления. По мнению климатологов, если вредные выбросы в атмосферу останутся на нынешнем уровне, страшная болезнь лет через пятьдесят доберётся до Коннектикута, а если вырастут — бактерия полностью захватит Восточное побережье США.

Авторы Адель Романенкова