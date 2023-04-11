Песков заявил, что идея новой приватизации в Кремле не обсуждается

В Кремле не обсуждается идея перезапустить процесс приватизации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле это не обсуждается", — отметил он.

Напомним, перезапустить процесс приватизации в России предложил глава ВТБ Андрей Костин. По мнению банкира, этот инструмент ранее уже доказывал свою эффективность, а в случае перезапуска он поможет привлечь в бюджет средства на рыночных условиях.