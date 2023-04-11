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11 апреля, 09:53

Песков заявил, что идея новой приватизации в Кремле не обсуждается

В Кремле не обсуждается идея перезапустить процесс приватизации в России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле это не обсуждается",  отметил он.

Путин и Пасечник обсудили тему приватизации угольных шахт в ЛНР

Путин и Пасечник обсудили тему приватизации угольных шахт в ЛНР

Напомним, перезапустить процесс приватизации в России предложил глава ВТБ Андрей Костин. По мнению банкира, этот инструмент ранее уже доказывал свою эффективность, а в случае перезапуска он поможет привлечь в бюджет средства на рыночных условиях.

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Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев
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