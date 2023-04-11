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11 апреля, 11:29

В Европе исключили снятие запрета на полёты над Россией и Украиной до 2029 года

Евроконтроль: Ограничения на полёты в Россию и Украину продлятся до 2029 года

Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года. Такой прогноз дала Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).

"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", — говорится в докладе Евроконтроля.

Эксперты организации также отметили уменьшение количества перелётов через Северную Европу со стороны Азии в связи с перенаправлением маршрутов через Юго-восточные страны. При этом отрасль авиаперевозок ещё не до конца восстановилась от последствий пандемии коронавируса, указали в Евроконтроле.

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После начала СВО 24 февраля прошлого года многие страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. РФ приняла ответные меры, запретив полёты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.

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Никита Никонов
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