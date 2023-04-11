В Европе исключили снятие запрета на полёты над Россией и Украиной до 2029 года
Евроконтроль: Ограничения на полёты в Россию и Украину продлятся до 2029 года
Воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полётов в Европу до 2029 года. Такой прогноз дала Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль).
"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России останется закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", — говорится в докладе Евроконтроля.
Эксперты организации также отметили уменьшение количества перелётов через Северную Европу со стороны Азии в связи с перенаправлением маршрутов через Юго-восточные страны. При этом отрасль авиаперевозок ещё не до конца восстановилась от последствий пандемии коронавируса, указали в Евроконтроле.
После начала СВО 24 февраля прошлого года многие страны закрыли своё воздушное пространство для российских самолётов. РФ приняла ответные меры, запретив полёты над своей территорией авиакомпаниям из 36 стран мира.
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