В России отменят "ипотеку от застройщика" с экстремально низкими ставками
ЦБ c 30 мая ограничит ипотечные программы с экстремально низкими ставками
С 30 мая в России ограничат выдачу ипотеки с экстремально низкими ставками. Фото © Агентство "Москва" / Пресс-служба мэра и Правительства Москвы / Владимир Новиков
Банк России c 30 мая ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Об этом сообщается во вторник на сайте регулятора.
Речь идёт в первую очередь о таких программах, как "ипотека от застройщика", где ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. По данным регулятора, это происходит за счёт изначального завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Мол, эту разницу застройщик затем и платит банку в виде комиссии для компенсации выпадающих доходов.
В Центробанке считают, что такие программы несут риски как для заёмщиков, так и для банков, а ещё искажают статистику, что в итоге "мешает принятию взвешенных решений" всеми участниками ипотечного рынка.
"Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы", — говорится на сайте регулятора.
Ранее Лайф писал, что россияне смогут брать ипотечные кредиты, куда включены затраты на окна, двери и встроенную мебель отечественного производства. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с "Дом.рф", ЦБ и Агентством по страхованию вкладов проанализировать данную инициативу до 1 июня.