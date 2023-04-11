В России отменят "ипотеку от застройщика" с экстремально низкими ставками

Банк России c 30 мая ограничит рискованные ипотечные программы с экстремально низкими ставками. Об этом сообщается во вторник на сайте регулятора.

Речь идёт в первую очередь о таких программах, как "ипотека от застройщика", где ставка может быть снижена вплоть до 0,1%. По данным регулятора, это происходит за счёт изначального завышения цены приобретаемой квартиры на 20–30%. Мол, эту разницу застройщик затем и платит банку в виде комиссии для компенсации выпадающих доходов.

В Центробанке считают, что такие программы несут риски как для заёмщиков, так и для банков, а ещё искажают статистику, что в итоге "мешает принятию взвешенных решений" всеми участниками ипотечного рынка.

"Банк России дестимулирует выдачу ипотечных кредитов, полная стоимость которых существенно ниже рыночного уровня. С 30 мая 2023 года по таким ссудам, выданным после 15 марта 2023 года, банкам необходимо будет формировать дополнительные резервы", — говорится на сайте регулятора.