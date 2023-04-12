Сто дней по 100 километров: Россиянин решился на невероятный забег

Легкоатлет из Санкт-Петербурга Максим Егоров планирует совершить длительный забег, побив рекорд индийского спортсмена. Он собирается бегать сто дней подряд, каждый день преодолевая по сто километров. Итого он планирует преодолеть 10 000 км.

Маршруты в рамках живописных локаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области будут выбираться в зависимости от ситуации, рассказал бегун. Первый из них уже построен: спортсмен отправится из парке Александрино в сторону посёлка Лисий Нос, добежит до Ломоносова, а затем повернёт обратно.

"Идея пришла с желанием расширить границы физического потенциала, выйти за пределы комфорта и показать на собственном примере, что нет ничего невозможного. Я промониторил истории известных спортсменов — пока никто столько не смог пробежать. Только один индус сумел выдержать 95 дней по 100 километров, надеюсь улучшить его рекорд", — пояснил Егоров в интервью газете "Петербургский дневник".

По словам спортсмена, он увлёкся лёгкой атлетикой, когда был подростком. Затем бегал марафоны "Белая ночь", "Дорога жизни", "Пушкин — Санкт-Петербург". В 2021 году Егоров пробежал от Петербурга до Владивостока, потратив на еду и проживание около 750 000 рублей. Деньги он брал в банках, потом пришлось возвращать. В этом году уповает на помощь спонсоров. Если удастся собрать больше требуемой суммы, Егоров планирует вложить средства в благотворительность. Свой забег он планирует приурочить к Пасхе, поэтому стартовать собирается 16 апреля.

Максима будут поддерживать родители и любимая девушка. Чтобы справиться с поставленной задачей, как говорит спортсмен, ему необходимо хорошо питаться, пить витамины, принимать контрастный душ и холодные ванны для восстановления в конце дня.