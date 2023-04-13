Мантуров: В России ускорят создание коммерчески эффективных многоразовых ракет

Россия ускорила создание коммерчески эффективных многоразовых ракет-носителей для запуска спутников. Об этом в ходе выступления на конгрессе "Сфера" заявил глава Минпромторга, вице-премьер Денис Мантуров.

"Ключевой фактор интенсификации вывода спутников на низкие орбиты — это улучшение экономики пусков, для чего мы ускоряем работы по созданию коммерчески эффективных многоразовых носителей", — приводит его слова ТАСС.

Ранее стало известно, что технический проект многоразовой метановой ракеты "Амур" появится в конце 2024 года. Конструкторы хотят учесть возможность управляемого спуска первой ступени ракеты-носителя и последующего многоразового её использования для выведения космических аппаратов в интересах государственных и коммерческих заказчиков.