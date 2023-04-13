Россия, КНР, Иран и Пакистан призвали талибов создать инклюзивное правительство

Министры иностранных дел РФ, Китая, Ирана и Пакистана призвали руководство движения "Талибан"* сформировать инклюзивное правительство в Афганистане. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД четырёх государств по итогам неформальной встречи в Самарканде.

"Министры призвали афганские власти создать инклюзивное правительство с практическим участием всех этнических групп и политических институтов", — сказано в заявлении.

Главы МИД четырёх стран также требуют от талибов отменить все ограничительные меры в отношении женщин и нацменьшинств.

Ранее Лайф рассказывал, что пришедшие к власти талибы запретили выращивать марихуану на всей территории Афганистана.