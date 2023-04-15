Чудовищный эксперимент: США готовят новое оружие массового поражения За рядом ужасных железнодорожных катастроф сами жители Америки подозревают не только распил финансов для новой системы безопасности, но и испытание нового химического оружия. 14 апреля, 23:40 Очистка почвы продолжается после того, как поезд Norfolk Southern, перевозивший токсичные химикаты, сошёл с рельсов, что привело к экологической катастрофе. Обложка © Getty Images / Michael Swensen

В 2023 году США выглядят как СССР перед своим падением: катастрофы следуют одна за другой. Мир содрогается в ужасе, понимая, какой урон наносят чрезвычайные происшествия экологии континента. Но администрация Байдена не обращает на это ни малейшего внимания, словно живёт в каком-то другом государстве, отделённом от простых смертных несокрушимой стеной. Кто стоит за сходом поездов в США и что думают об этом сами американцы? Лайф собрал самые обсуждаемые в Америке и России версии.

Катастрофы 2023 года

С начала года в США произошло около десяти железнодорожных катастроф. Самой громкой из них стал сход товарного поезда в Огайо, принадлежавшего компании Norfolk Southern. Это случилось возле городка Восточная Палестина (East Palestine), насчитывающего 4700 жителей, 3 февраля в 20:55 вечера 50 цистерн, везущих ядовитые вещества: винилхлорид, бутилакрилат, этилгексилакрилат, — сошли с рельсов и опрокинулись.

Вместо того чтобы очистить местность от токсичных веществ, ликвидаторы аварии просто подожгли их, отравив этим реку Огайо и огромные территории вокруг городка. Местным жителям пришлось бежать. Например, Натан и Келли Изотич, только что купившие в Восточной Палестине 15 акров земли, были вынуждены уехать, после того как у них пошла кровь из легких. В этом они винят накрывшее их токсичное облако. Шансов вернуться назад мало: они не верят правительству и знают, что их земля отравлена. Казалось бы, после такого ужаса железных дорогах США должны были усилить контроль, но ничего подобного не произошло.

Обугленные вагоны поезда сложены возле железнодорожных путей, 14 февраля 2023 года, Восточная Палестина, штат Огайо. Поезд Norfolk Southern сошёл с рельсов 3 февраля, выпустив токсичные пары и вынудив жителей эвакуироваться. Фото © Getty Images / Angelo Merendino

13 февраля возле Хьюстона, штат Техас, в результате столкновения на переезде с рельсов сошёл ещё один товарняк: опрокинулся 21 вагон, произошла утечка дизельного топлива. В этот же день под откос ушли три цистерны в Южной Каролине. 16 февраля в Мичигане случилась ещё одна авария, а среди опрокинувшихся вагонов была цистерна с канцерогенами. Причину катастрофы установить не удалось.18 февраля в Бельвиле, в том же штате Мичиган, с рельсов сошли 30 вагонов, шесть из них оказались повреждёнными. Всё это не могло ускользнуть от внимания жителей США, которые тут же принялись строить самые разные гипотезы происходящего.

Оптимизация

Чаще всего американские журналисты говорят о том, что владельцы железных дорог "дооптимизировались". И действительно, статистика говорит не в их пользу. Если в середине века в этой отрасли в США работали 1,3 млн человек, то теперь, при многократно выросших перевозках, на "железке" работает только 146 тыс. сотрудников. За последние четыре года их количество сократили на 40 тыс.

Чтобы сократить издержки, компании составляют длинные поезда в 200 вагонов. Длина некоторых составов доходит до трёх километров, и каждый из них перевозит какие-либо опасные вещества. Если раньше техперсоналу на осмотр одного вагона давалось 2–3 минуты, сейчас на это дают 90 секунд. Всё это в сентябре 2022 года едва не привело к всеобщей забастовке железнодорожников. Президенту Байдену пришлось изрядно потрудиться, чтобы разрядить ситуацию и договориться с профсоюзами.

По данным Associated Press, за последние десять лет Минтранс США зарегистрировал больше 12 тысяч происшествий, с рельсов сошло больше шести тысяч вагонов, а 348 из них разгерметизировались. При этом чиновники ничего страшного в этом не видят. Например, профессор железнодорожной инженерии Университета Делавэра Аллан Зарембски уверен: "Да, это не очень хорошо, но это и не "ужас-ужас!" — ведь такие катастрофы, как в Огайо, происходят редко".

Сбор проб почвы и воздуха на месте крушения в Восточной Палестине, штат Огайо. Очистка почвы продолжается после того, как поезд Norfolk Southern, перевозивший токсичные химикаты, сошёл с рельсов, что привело к экологической катастрофе. Фото © Getty Images / Michael Swensen

Распил на 20 млрд долларов

Журналисты США указывают: между железнодорожными рабочими и успешными менеджерами компаний давно идёт конфликт. Последние не обращают внимания на реальную безопасность перевозок, потому что заняты новым подходом: "позитивным контролем поездов". Это некая автоматизированная система, одобренная Конгрессом, которая ограничивает скорость больших составов. На неё выделено аж 20 миллиардов долларов. Вам такой распил и не снился.

Профессор Дэвид Кларк из Университета Теннесси-Ноксвилл уже указал, что менеджеры железных дорог оказались настолько поглощены "осваиванием" этой суммы, что не смотрят на реальное положение вещей. А озабоченные американцы даже предполагают, что каждая из аварий нацелена на гибель конкретных людей, неугодных правительству. Появились версии, что новая система как раз и служит для подобной цели.

Заговор

Огромная часть населения США не верит правительству и считает, что катастрофа в Огайо — это заговор для проведения чудовищного эксперимента над людьми. Дело в том, что сам по себе винилхлорид, конечно, токсичен, но он становится настоящим отравляющим веществом — фосгеном, когда его поджигают. Фосген как оружие массового поражения известен со времён Первой мировой войны, и никто не знает, сколько этого газа попало в воду, в воздух и в лёгкие жителей Огайо.

Взятие пробы воды на месте крушения 9 марта 2023 года в Восточной Палестине, штат Огайо. Фото © Getty Images / Michael Swensen

Редактор портала Health Impact News Брайан Шилхави назвал это "актом внутреннего терроризма". Совпадений действительно так же много, как и во время атаки на башни-близнецы в Нью-Йорке. Во-первых, в 2022 году компанией Netflix был выпущен фильм "Белый шум", который один в один воспроизводит события катастрофы в Огайо вплоть до того, что сам фильм снимали в нескольких городках этого штата.

Во-вторых, ликвидацией катастрофы занималось агентство FEMA — Федеральное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях. Это то самое агентство, которое строит по всей стране "концентрационные лагеря", куда в случае военного положения будет согнано гражданское население Америки. Оно запасается пластиковыми гробами в огромных количествах и по закону в случае ЧС возьмёт на себя функции власти. Так вот, по странному стечению обстоятельств это агентство две недели отказывалось допускать на место аварии федеральных спасателей.

В-третьих, за 11 дней до катастрофы CDC — Центр по контролю и профилактике заболеваний США — обновил на своём сайте данные по винилхлориду, удалив часть материалов о токсичном воздействии вещества на детей и о его влиянии на мутации. В-четвёртых, последствия катастрофы стали замалчиваться в СМИ: журналистам заткнули рот. В-пятых, Агентство по охране окружающей среды США отчего-то решило, что вода, в которую попал яд, "безопасна для питья", и разрешило её использовать. И это несмотря на гибель животных и рыб.

Но это ещё не всё! Буквально накануне катастрофы в Восточной Палестине внедрили новую медицинскую систему учёта пациентов MyID, которая вроде бы должна была упростить доступ к медпомощи всем жителям городка. Под предлогом внедрения системы врачи собрали с обитателей городка все данные о здоровье, включая перенесённые заболевания и аллергии, и раздали браслеты-датчики, которые теперь сообщают медикам все данные об их здоровье.

Вывод напрашивается сам собой: в Огайо идёт эксперимент, испытание химического оружия на гражданском населении. При этом Совет по безопасности (NTSB) уже обнародовал итоги предварительного расследования по катастрофе: оно не выявило дефектов на железнодорожных путях.

Нашли виноватых

Сын Дональда Трампа — Трамп-младший — уже заявлял, что катастрофа в Огайо — месть русских за подрыв "Северного потока". В американском сегменте США резко выросли просмотры тех страниц, где описываются диверсии на железных дорогах индейцев, которые те совершали в XIX веке. Хорошая попытка, но вряд ли коренные индейцы готовы к этому.

Катастрофа в Огайо. Фото © ТАСС / AP / Gene J. Puskar

На самом деле диверсии уже случались на железных дорогах США. Например, в 2021 году под Вашингтоном возле Биллингема сошли с рельсов цистерны, входившие в состав полуторакилометрового поезда. Это произошло из-за разошедшейся сцепки цистерн в полумиле от кабины машиниста. Оторвавшийся "хвост" товарняка должны были остановить аварийные тормоза, но и они оказались неисправны. "Хвост" разогнался и опрокинулся.

Расследование ФБР пришло к выводу, что причиной аварии могла стать только диверсия: слишком много факторов должно было сойтись, чтобы случилась авария. Так быть может, диверсии происходят и сейчас? Стоять за ними может кто угодно: радикалы, конспирологи, помешанные на "теневом правительстве", цветные, левые, правые, железнодорожные рабочие, недовольные всё уменьшающейся зарплатой. Только Правительство США об этом молчит, а его "цербер" FEMA продолжает строить концлагеря для неугодных и запасаться гробами.

Авторы Александр Лаврентьев