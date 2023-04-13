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Регион
Опубликовано 13 апреля 2023, 10:53
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Генпрокуратура РФ проверяет видео с казнью военного с украинской нашивкой

Российская Генпрокуратура инициировала проверку по факту появления в телеграмм-каналах резонансного видео с убийством, предположительно, украинского военнослужащего. Об этом сообщила в четверг пресс-служба надзорного ведомства.

"На кадрах распространённого видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему", описывает кадры Генпрокуратура.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал ужасным видео с казнью военного, однако поставил вопрос о его достоверности. В Кремле заявили, что кадры с обезглавливанием военного могут стать поводом для проверки, чтобы установить, где и когда было снято видео и кто на нём реально запечатлён.

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Марина Калегина
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